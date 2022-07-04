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  4. Челси отказался от подписания Неймара
Англия
04 июля 2022, 21:34 |
513
0

Челси отказался от подписания Неймара

Томас Тухель против такого трансфера

04 июля 2022, 21:34 |
513
0
Челси отказался от подписания Неймара
ФК ПСЖ. Неймар

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заблокировал возможный трансфер в клуб форварда ПСЖ Неймара. Об этом сообщают английские СМИ.

Ранее услуги Неймара предложили «Челси». Но Тухель не хочет видеть в команде суперзвезду с очень высокой зарплатой. По этой же причине Тухель не поддерживает идею подписания Криштиану Роналду.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, когда парижане заплатили за бразильца 222 миллиона евро «Барселоне».

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Источник Evening Standard
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