Челси отказался от подписания Неймара

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заблокировал возможный трансфер в клуб форварда ПСЖ Неймара. Об этом сообщают английские СМИ.

Ранее услуги Неймара предложили «Челси». Но Тухель не хочет видеть в команде суперзвезду с очень высокой зарплатой. По этой же причине Тухель не поддерживает идею подписания Криштиану Роналду.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, когда парижане заплатили за бразильца 222 миллиона евро «Барселоне».