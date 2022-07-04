Англия04 июля 2022, 21:34 |
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Челси отказался от подписания Неймара
Томас Тухель против такого трансфера
04 июля 2022, 21:34 |
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель заблокировал возможный трансфер в клуб форварда ПСЖ Неймара. Об этом сообщают английские СМИ.
Ранее услуги Неймара предложили «Челси». Но Тухель не хочет видеть в команде суперзвезду с очень высокой зарплатой. По этой же причине Тухель не поддерживает идею подписания Криштиану Роналду.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, когда парижане заплатили за бразильца 222 миллиона евро «Барселоне».
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