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  4. Челси готов подписать Неймара
Англия
24 июня 2022, 11:12 |
841
0

Челси готов подписать Неймара

ПСЖ готов отпустить футболиста

24 июня 2022, 11:12 |
841
0
Челси готов подписать Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский форвард Неймар этим летом может покинуть ПСЖ. Парижский клуб ранее предлагал услуги 30-летнего футболиста «Барселоне».

Как сообщает английская пресса, лондонский «Челси» заинтересован в подписании Неймара. В нападающем ПСЖ в клубе видят замену Ромелу Лукаку, который уходит в «Интер».

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за 222 млн евро. 

В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

 

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Источник Daily Star
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