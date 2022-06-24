Челси готов подписать Неймара
ПСЖ готов отпустить футболиста
Бразильский форвард Неймар этим летом может покинуть ПСЖ. Парижский клуб ранее предлагал услуги 30-летнего футболиста «Барселоне».
Как сообщает английская пресса, лондонский «Челси» заинтересован в подписании Неймара. В нападающем ПСЖ в клубе видят замену Ромелу Лукаку, который уходит в «Интер».
Напомним, Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за 222 млн евро.
В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
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