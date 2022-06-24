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  4. Барселоне предложили вернуть Неймара за 50 млн евро
Испания
24 июня 2022, 05:25 | Обновлено 24 июня 2022, 05:40
326
0

Барселоне предложили вернуть Неймара за 50 млн евро

Уместен торг

24 июня 2022, 05:25 | Обновлено 24 июня 2022, 05:40
326
0
Барселоне предложили вернуть Неймара за 50 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Услуги форварда ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймара были предложены «Барселоне». Каталонцы могут приобрести нападающего за 50 млн евро. При этом отмечается, что уместен торг.

Представители Неймара несколько раз связывались с руководством «Барселоны». Сам Неймар не против вернуться в Испанию, а «Барселона», единственная команда, в которую форвард готов перейти из ПСЖ.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, после перехода из «Барселоны». В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

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Источник El Chiringuito TV
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