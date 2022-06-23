Контракт Неймара с ПСЖ будет автоматически продлен до 2027 года
Бразильский нападающий останется во французском гранде
Форвард ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар не планирует покидать французский клуб в текущее межсезонье.
1 июля контракт 30-летнего бразильца с ПСЖ будет автоматически продлен до 2027 года.
В 2021 году Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2025 года, но 1 июля прошлого года соглашение автоматически было продлено до 2026 года.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
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