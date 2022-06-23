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  4. Контракт Неймара с ПСЖ будет автоматически продлен до 2027 года
Франция
23 июня 2022, 09:36 | Обновлено 23 июня 2022, 09:37
421
0

Контракт Неймара с ПСЖ будет автоматически продлен до 2027 года

Бразильский нападающий останется во французском гранде

23 июня 2022, 09:36 | Обновлено 23 июня 2022, 09:37
421
0
Контракт Неймара с ПСЖ будет автоматически продлен до 2027 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард ПСЖ и национальной сборной Бразилии Неймар не планирует покидать французский клуб в текущее межсезонье.

1 июля контракт 30-летнего бразильца с ПСЖ будет автоматически продлен до 2027 года.

В 2021 году Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2025 года, но 1 июля прошлого года соглашение автоматически было продлено до 2026 года.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

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Неймар ПСЖ продление контракта
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Источник L'Equipe
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