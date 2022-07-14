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Франция
14 июля 2022, 00:56 | Обновлено 14 июля 2022, 00:59
33
0

Неймар не планирует уходить из ПСЖ

Бразилец нацелен как можно лучше подготовиться к чемпионату мира

14 июля 2022, 00:56 | Обновлено 14 июля 2022, 00:59
33
0
Неймар не планирует уходить из ПСЖ
ФК ПСЖ. Неймар

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не намерен покидать летом клуб, несмотря на готовность парижан его продать. По информации источника, 30-летний бразилец нацелен как можно лучше подготовиться к чемпионату мира, который состоится зимой в Катаре. Поэтому менять клуб в межсезонье нападающий не планирует.

Контракт Неймара с «ПСЖ» действует еще три года. Отметим, что новый наставник парижан Кристоф Галтье отметил, что хочет, чтобы Неймар остался.

Ранее была информация о том, что Неймаром интересуется «Челси», но лондонцы отказались от подписания игрока.

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Источник Goal.com
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