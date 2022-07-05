Кристоф ГАЛТЬЕ: «Я хочу, чтобы Неймар остался»
Новый наставник ПСЖ – о своих планах
Кристоф Галтье прокомментировал назначение на пост главного тренера ПСЖ:
«Я тронут, я горжусь быть здесь. Мы будем все работать вместе в правильном направлении.
Я оцениваю возложенную на меня ответственность за то, чтобы ПСЖ провел отличный сезон. Если я принял это предложение, эта ответственность заключается в том, что я способен на это. В одиночку это очень сложно, вместе мы гораздо сильнее.
Это привилегия иметь раздевалку такого уровня. Это заставляет вас обмениваться мнениями, но и навязывать, показывать, что нет никаких компромиссов.
Подход к игре будет отличаться от того, что я делал раньше. ПСЖ часто владеет мячом, имею невероятных доступных игроков в составе
Неймар – игрок мирового уровня, один из лучших в мире. Какой тренер не хотел бы иметь его? У меня есть очень четкое представление о том, чего я буду ждать от него. Конечно, я хочу, чтобы он остался».
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