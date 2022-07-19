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  4. Мануэль НОЙЕР: «Вместе с Левандовски Бавария потеряла гарантию голов»
Германия
19 июля 2022, 18:35 | Обновлено 19 июля 2022, 18:40
171
0

Мануэль НОЙЕР: «Вместе с Левандовски Бавария потеряла гарантию голов»

Вратарь мюнхенской команды – об уходе главного бомбардира

19 июля 2022, 18:35 | Обновлено 19 июля 2022, 18:40
171
0
Мануэль НОЙЕР: «Вместе с Левандовски Бавария потеряла гарантию голов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер и Роберт Левандовски

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал уход нападающего команды Роберта Левандовски в «Барселону».

«Трансферное окно открыто. Я ожидаю, что мы еще кого-нибудь подпишем. Вместе с Левандовски мы потеряли гарантию голов. Но мы должны попытаться переложить эту задачу на нескольких человек», - сказал Нойер.

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Мануэль Нойер Роберт Левандовски Бавария
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Источник Sport Bild
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