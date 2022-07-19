Мануэль НОЙЕР: «Вместе с Левандовски Бавария потеряла гарантию голов»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал уход нападающего команды Роберта Левандовски в «Барселону».

«Трансферное окно открыто. Я ожидаю, что мы еще кого-нибудь подпишем. Вместе с Левандовски мы потеряли гарантию голов. Но мы должны попытаться переложить эту задачу на нескольких человек», - сказал Нойер.