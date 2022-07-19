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  4. ВИДЕО. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень счастлив присоединиться к Барселоне»
Германия
19 июля 2022, 18:15 | Обновлено 19 июля 2022, 18:24
628
0

ВИДЕО. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень счастлив присоединиться к Барселоне»

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

19 июля 2022, 18:15 | Обновлено 19 июля 2022, 18:24
628
0
ВИДЕО. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Очень счастлив присоединиться к Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Новоиспеченный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свой переход из «Баварии» в каталонский клуб.

«Да, наконец-то я здесь. Я очень счастлив присоединиться к «Барселоне», стать игроком этой команды. Последние несколько дней были очень долгими, но сейчас сделка заключена, и я могу полностью сконцентрироваться на новой главе своей жизни, на новом испытании.

Я такой человек, который хочет не только играть, а и выигрывать и брать трофеи. Надеюсь, что мы начнем с побед, и в конце сезона станем обладателями титулов».

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Источник Sport.ua
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