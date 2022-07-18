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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 23:39 | Обновлено 18 июля 2022, 23:51
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Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»

Почетный президент СК «Днепр-1» оскорбил экс-коуча клуба в соцсетях

18 июля 2022, 23:39 | Обновлено 18 июля 2022, 23:51
938
0
Юрий БЕРЕЗА: «Йовичевич – это предатель. Видимо, фактором стал Срна»
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза ​​рассказал о последних новостях с фронта и объяснил ситуацию в днепровском клубе УПП:

«На фронте бывает по-всякому, с переменным успехом, но гораздо веселее, чем было в марте-апреле. В общем, тенденции оптимистичны. Одно могу сказать точно, что батальон «Днепр-1» войдет в историю. И после нашей победы, для них и для всех, кто защищал Украину, будет выделен целый сектор на Днепр-Арене. По количеству бойцов даже получится заполнить около двух секторов.

Ситуацию в команде знает сейчас только один человек – Андрей Русол. С 24 февраля всеми делами «Днепра-1» руководит он. В том числе и временно исполняет мои полномочия. Команда проходит тренировочные сборы и готовится к старту в еврокубках, которые, безусловно, являются важнейшим приоритетом. Что касается тренера – мы ищем специалиста, который даст результат сразу. «Днепр-1» должен добиться успеха в Европе. Это требование очень ограничивает список кандидатов, они предупреждены, что в случае неудачи «второго» шанса может не быть. Что будет считаться успехом? В чемпионате – это первая тройка.

Ситуация с Йовичевичем? В середине июня все было нормально, Игор планировал сбор с командой и должен был на него ехать в качестве главного тренера. Почему так поступил? Не знаю. Мне он не сообщил, на связь не выходил. Возможно, фактором стал Дарио Срна. Могу сказать уверенно, что Йовичевич – предатель, а «Шахтер» и его менеджмент – то же определение, которым я окрестил Йовичевича недавно в комментариях в Facebook.

Хочу сказать, чтобы болельщики не беспокоились. С командой все будет хорошо, Андрей Русол работает над вопросом назначения нового тренера. Есть приоритетный вариант, всего этих вариантов примерно 5, украинцы. В настоящее время идут переговоры. Думаю, в ближайшую неделю вопрос главного тренера в команде будет закрыт».

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Днепр-1 Игор Йовичевич Юрий Береза Дарио Срна отставка Андрей Русол Шахтер Донецк
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