Динамо Киев

Лига Чемпионов
20.07.2022 21:00 - : -
Лига чемпионов18 июля 2022, 02:52 | Обновлено 18 июля 2022, 03:08
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Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 июля в 21:00 первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
18 июля 2022, 02:52 | Обновлено 18 июля 2022, 03:08
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20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».
Из-за войны в Украине встреча пройдет в польской Лодзи (ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Заявка Динамо на матч
- Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.
- Защитники: Антон Боль, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Томаш Кендзера.
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцык, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин, Виталий Буяльский, Денис Антюх.
- Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Супряга.
Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Трансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports
(YouTube-плейер будет добавлен позже)
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