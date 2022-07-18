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Динамо Киев
20.07.2022 21:00 - : -
Фенербахче
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Лига чемпионов
18 июля 2022, 02:52 | Обновлено 18 июля 2022, 03:08
21
0

Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 июля в 21:00 первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

18 июля 2022, 02:52 | Обновлено 18 июля 2022, 03:08
21
0
Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

20 июля в 21:00 киевское «Динамо» проведет первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против турецкого «Фенербахче».

Из-за войны в Украине встреча пройдет в польской Лодзи (ответный поединок намечен на 27 июля в Стамбуле).

  • Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка

Заявка Динамо на матч

  • Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко.
  • Защитники: Антон Боль, Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко, Томаш Кендзера.
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцык, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин, Виталий Буяльский, Денис Антюх.
  • Нападающие: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Супряга.

Динамо – Фенербахче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Трансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports

(YouTube-плейер будет добавлен позже)

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Источник Sport.ua
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