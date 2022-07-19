ХИК – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Чемпион Чехии вступает в борьбу за выход в групповой раунд
В среду, 20 июля, в финских Хельсинках на «Олимпийском стадионе» состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный ХИК примет чешскую «Викторию Пльзень». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
ХИК
В предыдущем раунде финны прошли латвийский РФШ. Причем сделал это ХИК лишь в серии послематчевых пенальти. После того ХИК добыл еще победу в чемпионате Финляндии. Дома был обыгран ВПС (3:1).
В своем чемпионате ХИК сражается за чемпионство. Между тем, отставание от лидера КуПСа составляет три очка. В предстоящем матче финны постараются дать бой более сильному сопернику, чтобы добыть дома положительный результат.
Виктория Пльзень
Чемпион Чехии только вступает в борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Разумеется, финнов «Виктория» Пльзень настроена проходить. Пока же команда готовилась, играя спарринги. Последний завершился сухим паритетом с турецким «Бешикташем».
«Виктория» Пльзень, несомненно, будет действовать первым номером. Правда, команде нужно улучшать реализацию. По игре чехи смотрятся сильнее соперника и наверняка постараются прорвать защитные порядки оппонента.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.87 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
ХИК: Хазард – Пелтола, Тенхо, Хосконен, Райтала, Хетемай, Вяянянен, Сойри, Мурило, Браун, Радулович.
«Виктория Пльзень»: Станек – Холик, Перница, Чиггак, Гибш, Калвач, Буха, Копиц, Сикора, Москера, Хори.
20 июля, среда
|ХИК – «Виктория Пльзень»
|Хельсинки. «Олимпийский стадион». 19:00
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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