В среду, 20 июля, в финских Хельсинках на «Олимпийском стадионе» состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный ХИК примет чешскую «Викторию Пльзень». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

ХИК

В предыдущем раунде финны прошли латвийский РФШ. Причем сделал это ХИК лишь в серии послематчевых пенальти. После того ХИК добыл еще победу в чемпионате Финляндии. Дома был обыгран ВПС (3:1).

В своем чемпионате ХИК сражается за чемпионство. Между тем, отставание от лидера КуПСа составляет три очка. В предстоящем матче финны постараются дать бой более сильному сопернику, чтобы добыть дома положительный результат.

Виктория Пльзень

Чемпион Чехии только вступает в борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Разумеется, финнов «Виктория» Пльзень настроена проходить. Пока же команда готовилась, играя спарринги. Последний завершился сухим паритетом с турецким «Бешикташем».

«Виктория» Пльзень, несомненно, будет действовать первым номером. Правда, команде нужно улучшать реализацию. По игре чехи смотрятся сильнее соперника и наверняка постараются прорвать защитные порядки оппонента.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.87 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

ХИК: Хазард – Пелтола, Тенхо, Хосконен, Райтала, Хетемай, Вяянянен, Сойри, Мурило, Браун, Радулович.

«Виктория Пльзень»: Станек – Холик, Перница, Чиггак, Гибш, Калвач, Буха, Копиц, Сикора, Москера, Хори.

20 июля, среда