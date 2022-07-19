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Лига чемпионов
19 июля 2022, 15:23 | Обновлено 19 июля 2022, 15:26
37
0

ХИК – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Чехии вступает в борьбу за выход в групповой раунд

19 июля 2022, 15:23 | Обновлено 19 июля 2022, 15:26
37
0
ХИК – Виктория Пльзень. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Виктория Пльзень

В среду, 20 июля, в финских Хельсинках на «Олимпийском стадионе» состоится первый поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный ХИК примет чешскую «Викторию Пльзень». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

ХИК

 

В предыдущем раунде финны прошли латвийский РФШ. Причем сделал это ХИК лишь в серии послематчевых пенальти. После того ХИК добыл еще победу в чемпионате Финляндии. Дома был обыгран ВПС (3:1).

В своем чемпионате ХИК сражается за чемпионство. Между тем, отставание от лидера КуПСа составляет три очка. В предстоящем матче финны постараются дать бой более сильному сопернику, чтобы добыть дома положительный результат.

Виктория Пльзень

 

Чемпион Чехии только вступает в борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Разумеется, финнов «Виктория» Пльзень настроена проходить. Пока же команда готовилась, играя спарринги. Последний завершился сухим паритетом с турецким «Бешикташем».

«Виктория» Пльзень, несомненно, будет действовать первым номером. Правда, команде нужно улучшать реализацию. По игре чехи смотрятся сильнее соперника и наверняка постараются прорвать защитные порядки оппонента.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.87 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

ХИК: Хазард – Пелтола, Тенхо, Хосконен, Райтала, Хетемай, Вяянянен, Сойри, Мурило, Браун, Радулович.

«Виктория Пльзень»: Станек – Холик, Перница, Чиггак, Гибш, Калвач, Буха, Копиц, Сикора, Москера, Хори.

20 июля, среда

ХИК – «Виктория Пльзень»
Хельсинки. «Олимпийский стадион». 19:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Виктория Пльзень ХИК Хельсинки Лига чемпионов прогнозы Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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