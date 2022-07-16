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  4. Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси хотел подписать меня еще в 2016 году»
Англия
16 июля 2022, 14:09 |
147
0

Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси хотел подписать меня еще в 2016 году»

Сенегальский защитник – о своем переходе в английский гранд

16 июля 2022, 14:09 |
147
0
Калиду КУЛИБАЛИ: «Челси хотел подписать меня еще в 2016 году»
ФК Челси. Калиду Кулибали

Защитник национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал подписание контракта с лондонским «Челси».

«Я очень рад быть здесь, в «Челси». Это одна из сильнейших команд в мире, а я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. «Челси» хотел подписать меня еще в 2016 году, но тогда это не получилось. Теперь, когда они вышли на меня, я согласился, потому что они действительно хотели, чтобы я перешел к ним. Я поговорил со своими хорошими друзьями Менди и Жоржиньо, и они облегчили мне выбор, поэтому я очень рад быть сегодня здесь.

Надеюсь, сезон будет действительно хорошим, и мы подарим болельщикам много приятных моментов», - сказал Кулибали.

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Источник ФК Челси
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