Англия16 июля 2022, 09:20 | Обновлено 16 июля 2022, 09:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал Кулибали
Сенегалец заключил с лондонским клубом четырехлетний контракт
16 июля 2022, 09:20 | Обновлено 16 июля 2022, 09:26
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Английский «Челси» официально объявил о подписании защитника «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали.
С 31-летним сенегальцем подписан 4-летний контракт. По неофициальным данным, Кулибали будет зарабатывать в лондонском клубе 8 миллионов евро в год.
Кулибали выступал за «Наполи» с 2014 года. Всего в составе неаполитанцев он провел 317 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.
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