ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал Кулибали

Английский «Челси» официально объявил о подписании защитника «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали.

С 31-летним сенегальцем подписан 4-летний контракт. По неофициальным данным, Кулибали будет зарабатывать в лондонском клубе 8 миллионов евро в год.

Кулибали выступал за «Наполи» с 2014 года. Всего в составе неаполитанцев он провел 317 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.