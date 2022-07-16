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Англия
16 июля 2022, 09:20 | Обновлено 16 июля 2022, 09:26
379
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал Кулибали

Сенегалец заключил с лондонским клубом четырехлетний контракт

16 июля 2022, 09:20 | Обновлено 16 июля 2022, 09:26
379
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал Кулибали
ФК Челси. Калиду Кулибали

Английский «Челси» официально объявил о подписании защитника «Наполи» и национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали.

С 31-летним сенегальцем подписан 4-летний контракт. По неофициальным данным, Кулибали будет зарабатывать в лондонском клубе 8 миллионов евро в год.

Кулибали выступал за «Наполи» с 2014 года. Всего в составе неаполитанцев он провел 317 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач.

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Источник ФК Челси
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