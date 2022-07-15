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  4. Фенербахче сделал Шахтеру предложение по Траоре – турецкие СМИ
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 10:46 |
461
0

Фенербахче сделал Шахтеру предложение по Траоре – турецкие СМИ

«Желтые канарейки» хотят арендовать буркинийца с опцией выкупа

15 июля 2022, 10:46 |
461
0
Фенербахче сделал Шахтеру предложение по Траоре – турецкие СМИ
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Стамбульский «Фенербахче» продолжает попытки усилить состав в летнее трансферное окно.

По информации турецкой прессы, «желтые канарейки» сделали предложение «Шахтеру» по центрфорварду Лассине Траоре. «Фенербахче» хочет арендовать буркинийца на сезон с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что Траоре станет единственным легионером, который после начала российско-украинской войны продолжит карьеру в «Шахтере». Однако накануне «горняки» начали подготовку к сезону на сборе в Нидерландах без Траоре.

Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.

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Источник Takvim
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