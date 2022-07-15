Фенербахче сделал Шахтеру предложение по Траоре – турецкие СМИ

Стамбульский «Фенербахче» продолжает попытки усилить состав в летнее трансферное окно.

По информации турецкой прессы, «желтые канарейки» сделали предложение «Шахтеру» по центрфорварду Лассине Траоре. «Фенербахче» хочет арендовать буркинийца на сезон с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что Траоре станет единственным легионером, который после начала российско-украинской войны продолжит карьеру в «Шахтере». Однако накануне «горняки» начали подготовку к сезону на сборе в Нидерландах без Траоре.

Напомним, «Фенербахче» является соперником «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов.