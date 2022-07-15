Источник: Челси согласовал контракт с Кулибали
Сенегалец будет получать 10 млн евро в год «чистыми»
31-летний защитник итальянского «Наполи» и национальной сборной Сегегала Калиду Кулибали близок к переезду в АПЛ.
«Челси» согласовал с футболистом условия контракта, рассчитанного до 2027 года. Сенегалец будет получать 10 млн евро в год «чистыми».
Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали 40 миллионов евро.
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