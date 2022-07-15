Источник: Челси согласовал контракт с Кулибали

31-летний защитник итальянского «Наполи» и национальной сборной Сегегала Калиду Кулибали близок к переезду в АПЛ.

«Челси» согласовал с футболистом условия контракта, рассчитанного до 2027 года. Сенегалец будет получать 10 млн евро в год «чистыми».

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали 40 миллионов евро.