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Англия
15 июля 2022, 04:04 | Обновлено 15 июля 2022, 04:34
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0

Источник: Челси согласовал контракт с Кулибали

Сенегалец будет получать 10 млн евро в год «чистыми»

15 июля 2022, 04:04 | Обновлено 15 июля 2022, 04:34
15
0
Источник: Челси согласовал контракт с Кулибали
Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

31-летний защитник итальянского «Наполи» и национальной сборной Сегегала Калиду Кулибали близок к переезду в АПЛ.

«Челси» согласовал с футболистом условия контракта, рассчитанного до 2027 года. Сенегалец будет получать 10 млн евро в год «чистыми».

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В прошлом сезоне на его счету 3 гола и 3 ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Наполи» за Кулибали 40 миллионов евро.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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