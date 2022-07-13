Челси и Наполи согласовали трансфер Кулибали

Защитник «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали находится в шаге от перехода в «Челси». По информации источника, трансфер 31-летнего защитника обойдется «синим» в сорок миллионов евро. Сам игрок подпишет долгосрочный контракт с окладом 10 миллионов евро в год.

В среду Кулибали отправится в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Челси».

Отметим, что по окончании сезона «Челси» потерял сразу двоих основных центрбеков. Андрес Кристенсен перешел в «Барселону», а Антонио Рюдигер - в «Реал». Оба покинули клуб в статусе свободных агентов.