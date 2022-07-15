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  4. Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Украина. Премьер лига
15 июля 2022, 01:37 | Обновлено 15 июля 2022, 01:55
409
0

Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»

Известный в прошлом футболист рассказал о гибели своего друга

15 июля 2022, 01:37 | Обновлено 15 июля 2022, 01:55
409
0
Владислав ВАЩУК: «До сих пор не могу поверить, что Баланчука больше нет»
Sport.ua. Владислав Ващук

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился воспоминаниями о погибшем на фронте бывшем одноклубнике Сергее Баланчуке.

«Мы сидели за одной партой. Он был круглым отличником – для нашего «Динамо»вского футбольного спорткласса это было явление, и мне все завидовали, думали что я учусь хорошо, потому что списываю. Я не списывал, варианты-то были разные, но всегда поражался тому, как быстро Серега решает сложные задачи и пишет длинные сочинения.

Мы дружили так, как только можно было дружить в юности – когда знаешь, что друг с тобой, прав ты или нет, хорошо тебе или плохо. Дружили вчетвером. Банда. Остальные прибивались ненадолго, но не задерживались.
 
Мы вместе играли в «Динамо-3», вместе переходили в «Борисфен», вместе возвращались в «Динамо». Только я тогда попал в основной состав, а Серега вместе с Серегой Федоровым и Саней Шовковским попали в дубль. Он был единственный, кто тогда сразу же поддержал и понял мое решение, несмотря на нарушенную договоренность. Сказал, что я прав на 100%.

Из «Динамо» он перебрался в Израиль, в «Маккаби», поиграл там, потом играл в «Ворскле», а потом… Потом он сделал абсолютно неожиданную карьеру юриста, адвоката, опровергая распространенное мнение о том, что футболисты на такое не способны.

Жизнь разводила нас в разные страны и города, но однозначно мы всегда были рады видеть друг друга. Такая юность, как была у нас, – это кровные узы на всю жизнь, но понимается это все гораздо позже, конечно.

Два года назад была встреча одноклассников – как будто в другой жизни. Он написал мне в мае. Сообщил, что он уже в армии. Я не ожидал, конечно. Серега Баланчук – и вдруг армия. Переписывались два часа. О чем – не знаю. Обо всем. О том, что происходит. О войне. О людях. О жизни.

Вчера днем сообщили, что Серега погиб. Попал под обстрел под Бахмутом. До сих пор не могу поверить в то, что его больше нет. Герої не вмирають…» - написал Ващук.

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