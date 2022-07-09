Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину

Воспитанник киевского «Динамо» Сергей Баланчук погиб под Бахмутом в результате артиллерийского обстрела. Ему было 47 лет.

Баланчук занимался футболом в ДЮФШ «Динамо». В начале 1992 года дебютировал за «Динамо-2». В составе первой команды «Динамо» дебютировал 13 августа 1995 года в матче чемпионата Украины против СК «Николаев», отыграв 57 минут и уступив место на поле Евгению Похлебаеву. Сыграв за киевлян четыре матча, Сергей отправился на легионерские хлеба в чемпионат Израиля, где провел в составе «Маккаби» Хайфа три сезона. В его активе бронза национального чемпионата и кубок страны, а также 7 матчей в еврокубках.

Весной 1999 года Баланчук вернулся в «Динамо», которое тогда тренировал Валерий Лобановский, однако пробиться в основной состав полуфиналиста Лиги чемпионов не смог.

Вскоре Сергей отправился в полтавскую «Ворсклу», основным защитником которой был в течение 3,5 сезонов (93 матча). С полтавчанами принял участие в розыгрыше Кубка УЕФА.

Последним клубом Баланчука стал харьковский «Металлист».

После завершения карьеры футболиста Сергей получил юридическое образование и с тех пор работал по специальности.