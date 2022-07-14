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14 июля 2022, 16:11 |
195
0

Продолжают работу. Монзуль и Стрелецкая получили назначение на матч Евро

Украинки работают на женском Евро

14 июля 2022, 16:11 |
195
0
Продолжают работу. Монзуль и Стрелецкая получили назначение на матч Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские рефери Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая продолжают свою работу на женском Евро-2022.

Монзуль назначена главной на матч группового этапа между Австрией и Норвегией, который состоится 15 июля. Стрелецкая будет помощницей на линии.

Для обеих это второй матч на Евро.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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