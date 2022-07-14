Другие новости14 июля 2022, 16:11 |
195
0
Продолжают работу. Монзуль и Стрелецкая получили назначение на матч Евро
Украинки работают на женском Евро
14 июля 2022, 16:11 |
195
0
Украинские рефери Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая продолжают свою работу на женском Евро-2022.
Монзуль назначена главной на матч группового этапа между Австрией и Норвегией, который состоится 15 июля. Стрелецкая будет помощницей на линии.
Для обеих это второй матч на Евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2022, 14:40 5
Игорь Бурбас ничего не знал
Футбол | 13 июля 2022, 18:00 9
Обозреватель Sport.ua предлагает более логичный вариант тренерских пертурбаций в УПЛ
Футбол | 13.07.2022, 18:08
Футбол | 14.07.2022, 06:00
Футбол | 14.07.2022, 12:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2022, 06:23 5
13.07.2022, 21:42
13.07.2022, 12:58 1
12.07.2022, 23:52 11
13.07.2022, 15:48 2
13.07.2022, 04:00 6
13.07.2022, 17:54 8
12.07.2022, 21:21 1