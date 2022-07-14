Продолжают работу. Монзуль и Стрелецкая получили назначение на матч Евро

Украинские рефери Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая продолжают свою работу на женском Евро-2022.

Монзуль назначена главной на матч группового этапа между Австрией и Норвегией, который состоится 15 июля. Стрелецкая будет помощницей на линии.

Для обеих это второй матч на Евро.