Италия14 июля 2022, 11:00 |
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Наполи предложил контракт Дибале
Сейчас форвард является свободным агентом
14 июля 2022, 11:00 |
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«Наполи» предложил контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год Пауло Дибале. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Сейчас Дибала находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Ювентусом» истек в конце июня.
Долгое время Дибала был в шаге от перехода в «Интер». Однако сейчас переговоры поставлены на паузу, поскольку «нерадзурри» нужно разгрузить зарплатную ведомость для подписания 28-летнего аргентинского форварда.
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