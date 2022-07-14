Наполи предложил контракт Дибале

«Наполи» предложил контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год Пауло Дибале. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Сейчас Дибала находится в статусе свободного агента. Его контракт с «Ювентусом» истек в конце июня.

Долгое время Дибала был в шаге от перехода в «Интер». Однако сейчас переговоры поставлены на паузу, поскольку «нерадзурри» нужно разгрузить зарплатную ведомость для подписания 28-летнего аргентинского форварда.