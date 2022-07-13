Энди МАРРЕЙ: «Приятно сыграть на этом же корте 16 лет спустя»
На турнире в Ньюпорте Энди разгромил Сэма Куэрри
Британский теннисист Энди Маррей сыграл впервые с 2006 года на травяных кортах Ньюпорта. Сэр Энди стартовал с уверенной победы над Сэмом Куэрри (6:2, 6:0) и прокомментировал свою победу так:
«Очень рад вернуться на этот корт и спустя 16 лет снова одержать победу. Много чего произошло с того времени: я женат, у меня четверо детей и все такое. Я счастлив, что снова здесь! Был ветер, и с этим было тяжело справляться, но мы делаем все возможное в этих условиях.
В каждом матче я стараюсь выложиться на полную. За последние пять лет у меня было много травм. Ты не знаешь, когда твоя карьера закончится, но я понимаю, что конец близок. Именно поэтому я и стараюсь выжимать максимум с каждого турнира и матча».
Во втором круге Энди Маррей сыграет с австралийцем Максом Перселлом.
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