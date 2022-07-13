Другие новости13 июля 2022, 13:03 |
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»
Ранее вингер сборной Украины перешел в «Аль-Айн»
13 июля 2022, 13:03 |
1657
3
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход Андрея Ярмоленко в «Аль-Айн»:
«Полагаю, что никто не вправе критиковать Андрея Ярмоленко за его выбор команды. Именно потому, что это его выбор», - написал Левченко на своей странице в Твиттере.
Полагаю, что никто не вправе критиковать Андрея Ярмоленко за его выбор команды. Именно, потому, что это его выбор.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 13, 2022
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Комментарии 3
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його та тренера треба критікувати за гру з Уєльсом(він не просив заміни,а тренер боявся сам прийняти правильне рішення)
К чему это , а что кто то критикует ?
Жена может
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