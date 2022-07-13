Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход Андрея Ярмоленко в «Аль-Айн»:

«Полагаю, что никто не вправе критиковать Андрея Ярмоленко за его выбор команды. Именно потому, что это его выбор», - написал Левченко на своей странице в Твиттере.