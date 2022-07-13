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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»
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13 июля 2022, 13:03 |
1657
3

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»

Ранее вингер сборной Украины перешел в «Аль-Айн»

13 июля 2022, 13:03 |
1657
3
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Никто не вправе критиковать Ярмоленко»
Instagram. Евгений Левченко

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал переход Андрея Ярмоленко в «Аль-Айн»:

«Полагаю, что никто не вправе критиковать Андрея Ярмоленко за его выбор команды. Именно потому, что это его выбор», - написал Левченко на своей странице в Твиттере.

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Евгений Левченко Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Комментарии 3
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Александр Ад
його та тренера треба критікувати за гру з Уєльсом(він не просив заміни,а тренер боявся сам прийняти правильне рішення)
Ответить
+3
u6464u
К чему это , а что кто то критикует ?
Ответить
+1
veter
Жена может
Ответить
0
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