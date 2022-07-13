Украина. Премьер лига13 июля 2022, 11:33 |
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Украинский вингер – о переходе в «Аль-Айн»
13 июля 2022, 11:33 |
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32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал подписание контракта с эмиратским «Аль-Айном», где он будет выступать под руководством Сергея Реброва.
«Привет, болельщики «Аль-Айна». Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку», - сказал Ярмоленко.
الأوكراني أندري يارمولينكو 🇺🇦— نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022
من ⚒️ إلى 🏰 الزعـامـة ولغاية 2023 🟣⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05
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