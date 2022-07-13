Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал подписание контракта с эмиратским «Аль-Айном», где он будет выступать под руководством Сергея Реброва.

«Привет, болельщики «Аль-Айна». Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку», - сказал Ярмоленко.