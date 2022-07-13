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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 11:33 |
1372
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»

Украинский вингер – о переходе в «Аль-Айн»

13 июля 2022, 11:33 |
1372
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
ФК Аль-Айн. Андрей Ярмоленко

32-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал подписание контракта с эмиратским «Аль-Айном», где он будет выступать под руководством Сергея Реброва.

«Привет, болельщики «Аль-Айна». Я рад присоединиться к такому великому клубу. Обещаю вам биться за эту футболку», - сказал Ярмоленко.

 

 

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трансферы Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн чемпионат ОАЭ по футболу
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Источник ФК Аль-Айн
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zelc006
Вот же сука! Суцільне кидалово!  
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veter
Ураааааа!
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