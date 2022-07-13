Вест Хэм пытается перехватить Скамакку у ПСЖ

«Вест Хэм» проявляет интерес к форварду «Сассуоло» Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В последнее время над трансфером Скамакки активно работал ПСЖ. Однако переговоры так пока и не увенчались успехом: ПСЖ дает 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, «Сассуоло» требует 45 – 50 миллионов.

«Вест Хэм» готов перебить предложение ПСЖ. Английский клуб уже сделал «Сассуоло» первое предложение в размере 40 миллионов евро. Сейчас стороны обсуждают возможные бонусы.