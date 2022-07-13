Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм пытается перехватить Скамакку у ПСЖ
Англия
13 июля 2022, 10:32 |
231
0

Вест Хэм пытается перехватить Скамакку у ПСЖ

Форвард «Сассуоло» может продолжить карьеру в АПЛ

13 июля 2022, 10:32 |
231
0
Вест Хэм пытается перехватить Скамакку у ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» проявляет интерес к форварду «Сассуоло» Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В последнее время над трансфером Скамакки активно работал ПСЖ. Однако переговоры так пока и не увенчались успехом: ПСЖ дает 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов, «Сассуоло» требует 45 – 50 миллионов.

«Вест Хэм» готов перебить предложение ПСЖ. Английский клуб уже сделал «Сассуоло» первое предложение в размере 40 миллионов евро. Сейчас стороны обсуждают возможные бонусы.

По теме:
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Рад присоединиться к такому великому клубу»
Все согласовано. Рафинья перейдет в Барселону
ОФИЦИАЛЬНО. Ярмоленко перешел к Реброву в Аль-Айн
Джанлука Скамакка Сассуоло Вест Хэм ПСЖ Джанлука Ди Марцио трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера
Футбол | 12 июля 2022, 11:52 5
Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера
Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера

Перед командой стоят амбициозные задачи

Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины
Футбол | 13 июля 2022, 08:01 0
Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины
Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины

Такой вариант рассматривают и клубы Второй лиги

МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13.07.2022, 04:00
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
МЮ – Ливерпуль – 4:0. Как опозорился Нуньес. Видео голов и обзор матча
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Футбол | 12.07.2022, 21:21
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Футбол | 12.07.2022, 23:52
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
11.07.2022, 09:00 3
Теннис
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
11.07.2022, 21:35 22
Футбол
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
Источник: Аякс нацелился на двух украинских игроков
11.07.2022, 20:30 4
Футбол
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 16
Футбол
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
11.07.2022, 19:47 6
Футбол
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
Генштаб: «ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении»
12.07.2022, 07:39
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
13.07.2022, 01:35 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем