ПСЖ предложил 35 миллионов за Скамакку
Парижане намерены усилиться итальянским форвардом
ПСЖ этим летом хочет усилиться 23-летним форвардом «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой.
Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, парижский клуб предложил за игрока сборной Италии 35 млн евро плюс бонусы.
«Сассуоло» хочет получить за игрока 50 миллионов. Парижане намерены до конца недели закрыть сделку.
В сезоне 2021/22 Скамакка провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 16 мячей.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
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