Интер не продаст Шкриньяра дешевле за 80 миллионов евро

«Интер» назвал ПСЖ свою на своего основного защитника Милана Шкриньяра.

Словацкий футболист является приоритетной трансферной целью парижан в это межсезонье. Как сообщает источник, «Интер» готов продать 27-летнего футболиста за 80 миллионов евро. Также возможен вариант с 70 млн евро и бонусами.

В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.