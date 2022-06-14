Италия14 июня 2022, 01:46 |
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Интер не продаст Шкриньяра дешевле за 80 миллионов евро
ПСЖ является главным претендентом на защитника
14 июня 2022, 01:46 |
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«Интер» назвал ПСЖ свою на своего основного защитника Милана Шкриньяра.
Словацкий футболист является приоритетной трансферной целью парижан в это межсезонье. Как сообщает источник, «Интер» готов продать 27-летнего футболиста за 80 миллионов евро. Также возможен вариант с 70 млн евро и бонусами.
В сезоне 2021/22 Шкриньяр сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также хочет купить форварда «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
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З шейхів треба брати гроші по максимуму. А так, його ціна мільйонів 35-40.
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