ПСЖ хочет купить одного из лучших нападающих Серии A

ПСЖ нацелился на лидера «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Как сообщает издание Get French Football News, парижане начала переговоры по трансферу 23-летнего футболиста. За итальянского форварда «Сассуоло» хочет получить около 50 млн евро.

Сам игрок хотел бы остаться и выступать за команду из родного чемпионата.

В сезоне 2021/22 Скамакка провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 16 мячей.