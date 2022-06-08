Франция08 июня 2022, 09:36 |
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ПСЖ хочет купить одного из лучших нападающих Серии A
Джанлука Скамакка заинтересовал парижан
08 июня 2022, 09:36 |
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ПСЖ нацелился на лидера «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.
Как сообщает издание Get French Football News, парижане начала переговоры по трансферу 23-летнего футболиста. За итальянского форварда «Сассуоло» хочет получить около 50 млн евро.
Сам игрок хотел бы остаться и выступать за команду из родного чемпионата.
В сезоне 2021/22 Скамакка провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 16 мячей.
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