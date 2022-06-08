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  4. ПСЖ хочет купить одного из лучших нападающих Серии A
Франция
08 июня 2022, 09:36 |
603
1

ПСЖ хочет купить одного из лучших нападающих Серии A

Джанлука Скамакка заинтересовал парижан

08 июня 2022, 09:36 |
603
1
ПСЖ хочет купить одного из лучших нападающих Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ нацелился на лидера «Сассуоло» Джанлуку Скамакку.

Как сообщает издание Get French Football News, парижане начала переговоры по трансферу 23-летнего футболиста. За итальянского форварда «Сассуоло» хочет получить около 50 млн евро.

Сам игрок хотел бы остаться и выступать за команду из родного чемпионата.

В сезоне 2021/22 Скамакка провел 36 матчей в чемпионате Италии, забил 16 мячей.

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Источник Get French Football News
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Based Loire
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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