ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Валерием Иващенко.

Новое соглашение с 41-летним украинским специалистом, возглавившим команду летом 2021 года, рассчитано до 30 июня 2023-го.

В итоговой турнирной таблице прошлого сезона Первой лиги «Оболонь» заняла четвертое место и должна была сыграть в переходных матчах, однако стыковые поединки решили не проводить.