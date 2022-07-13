Украина. Премьер лига13 июля 2022, 09:00 | Обновлено 13 июля 2022, 09:26
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ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
Новое соглашение Валерия Иващенко с «пивоварами» рассчитано до 30 июня 2023 года
13 июля 2022, 09:00 | Обновлено 13 июля 2022, 09:26
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Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Валерием Иващенко.
Новое соглашение с 41-летним украинским специалистом, возглавившим команду летом 2021 года, рассчитано до 30 июня 2023-го.
В итоговой турнирной таблице прошлого сезона Первой лиги «Оболонь» заняла четвертое место и должна была сыграть в переходных матчах, однако стыковые поединки решили не проводить.
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