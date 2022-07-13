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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
Украина. Премьер лига
13 июля 2022, 09:00 | Обновлено 13 июля 2022, 09:26
215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером

Новое соглашение Валерия Иващенко с «пивоварами» рассчитано до 30 июня 2023 года

13 июля 2022, 09:00 | Обновлено 13 июля 2022, 09:26
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с главным тренером
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Валерием Иващенко.

Новое соглашение с 41-летним украинским специалистом, возглавившим команду летом 2021 года, рассчитано до 30 июня 2023-го.

В итоговой турнирной таблице прошлого сезона Первой лиги «Оболонь» заняла четвертое место и должна была сыграть в переходных матчах, однако стыковые поединки решили не проводить.

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Оболонь Киев Валерий Иващенко продление контракта
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Источник ФК Оболонь
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