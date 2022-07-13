Нападающий «Интера» Эдин Джеко отказался от перехода в «Ювентус». Босниец отклонил предложение туринского клуба.

«Старая синьора» рассматривала 36-летнего игрока как один из вариантов замены ушедшему Пауло Дибале.

В прошлом сезоне Джеко провел за «Интер» 49 матчей, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.