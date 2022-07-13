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Италия
13 июля 2022, 07:43 | Обновлено 13 июля 2022, 07:54
206
0

Джеко отказался от перехода в Ювентус

Боснийский форвард не перейдет в туринский клуб

13 июля 2022, 07:43 | Обновлено 13 июля 2022, 07:54
206
0
Джеко отказался от перехода в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Нападающий «Интера» Эдин Джеко отказался от перехода в «Ювентус». Босниец отклонил предложение туринского клуба.

«Старая синьора» рассматривала 36-летнего игрока как один из вариантов замены ушедшему Пауло Дибале.

В прошлом сезоне Джеко провел за «Интер» 49 матчей, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

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Источник Sportitalia
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