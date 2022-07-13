Италия13 июля 2022, 07:43 | Обновлено 13 июля 2022, 07:54
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Джеко отказался от перехода в Ювентус
Боснийский форвард не перейдет в туринский клуб
13 июля 2022, 07:43 | Обновлено 13 июля 2022, 07:54
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко отказался от перехода в «Ювентус». Босниец отклонил предложение туринского клуба.
«Старая синьора» рассматривала 36-летнего игрока как один из вариантов замены ушедшему Пауло Дибале.
В прошлом сезоне Джеко провел за «Интер» 49 матчей, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.
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