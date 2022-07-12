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  4. ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 20:30 |
381
0

ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе

Новичок Серии А возьмет в аренду защитника «Шахтера»

12 июля 2022, 20:30 |
381
0
ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе
ФК Шахтер. Марлон

Защитник «Шахтера» Марлон близок к переходу в «Монцу». Речь идет об аренде на один год по правилу ФИФА о приостановлении контрактов легионеров с украинскими клубами.

Сегодня Марлон был замечен в Италии. Его фото в аэропорту Мальпенса возле Милана опубликовал известный инсайдер Джанлука Ди Марцио:

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Марлон Шахтер Донецк Монца трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ фото Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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