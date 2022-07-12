Украина. Премьер лига12 июля 2022, 20:30 |
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ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе
Новичок Серии А возьмет в аренду защитника «Шахтера»
12 июля 2022, 20:30 |
381
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Защитник «Шахтера» Марлон близок к переходу в «Монцу». Речь идет об аренде на один год по правилу ФИФА о приостановлении контрактов легионеров с украинскими клубами.
Сегодня Марлон был замечен в Италии. Его фото в аэропорту Мальпенса возле Милана опубликовал известный инсайдер Джанлука Ди Марцио:
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