ФОТО. Марлон замечен в Италии. Переход в Монцу все ближе

Защитник «Шахтера» Марлон близок к переходу в «Монцу». Речь идет об аренде на один год по правилу ФИФА о приостановлении контрактов легионеров с украинскими клубами.

Сегодня Марлон был замечен в Италии. Его фото в аэропорту Мальпенса возле Милана опубликовал известный инсайдер Джанлука Ди Марцио: