Названа зарплата Марлона в Монце и дата его перехода из Шахтера
Бразилец возвращается в итальянскую Серию А
26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон после года, проведенного в Украине, возвращается в итальянскую Серию А.
Новым клубом бразильца станет «Монца», повысившаяся в классе по итогам минувшего сезона.
В «Монцу» Марлон перейдет по правилу ФИФА, приостановив контракт с «горняками» на один сезон.
Завтра вечером Марлон должен будет прилететь в Италию для завершения формальностей по его переходу в «Монцу».
В стане «бело-красных» Марлон сможет заработать 2 миллиона евро в год.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что подписать Марлона пытался «Трабзонспор», который заманивал бразильца зарплатой в 2,2 миллиона евро с возможностью ее увеличения за счет бонусов.
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