Названа зарплата Марлона в Монце и дата его перехода из Шахтера

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон после года, проведенного в Украине, возвращается в итальянскую Серию А.

Новым клубом бразильца станет «Монца», повысившаяся в классе по итогам минувшего сезона.

В «Монцу» Марлон перейдет по правилу ФИФА, приостановив контракт с «горняками» на один сезон.

Завтра вечером Марлон должен будет прилететь в Италию для завершения формальностей по его переходу в «Монцу».

В стане «бело-красных» Марлон сможет заработать 2 миллиона евро в год.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что подписать Марлона пытался «Трабзонспор», который заманивал бразильца зарплатой в 2,2 миллиона евро с возможностью ее увеличения за счет бонусов.