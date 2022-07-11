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  4. Названа зарплата Марлона в Монце и дата его перехода из Шахтера
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 20:52 |
577
0

Названа зарплата Марлона в Монце и дата его перехода из Шахтера

Бразилец возвращается в итальянскую Серию А

11 июля 2022, 20:52 |
577
0
Названа зарплата Марлона в Монце и дата его перехода из Шахтера
Instagram. Марлон

26-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон после года, проведенного в Украине, возвращается в итальянскую Серию А.

Новым клубом бразильца станет «Монца», повысившаяся в классе по итогам минувшего сезона.

В «Монцу» Марлон перейдет по правилу ФИФА, приостановив контракт с «горняками» на один сезон.

Завтра вечером Марлон должен будет прилететь в Италию для завершения формальностей по его переходу в «Монцу».

В стане «бело-красных» Марлон сможет заработать 2 миллиона евро в год.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что подписать Марлона пытался «Трабзонспор», который заманивал бразильца зарплатой в 2,2 миллиона евро с возможностью ее увеличения за счет бонусов.

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Источник Numero Diez
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