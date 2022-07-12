Поль ПОГБА: «Хочу вернуть ту радость, которую мне дарили в Ювентусе»
Новичок туринского клуба – о своем переходе
Французский полузащитник Поль Погба прокомментировал возвращение в «Ювентус», за который он уже выступал с 2012 по 2016 год.
«Ювентус» дал мне возможность быть Погба. Эта футболка и этот клуб – все для меня, и я хочу вернуть ту радость, которую они мне дарили, и уважать эту команду. Также хочу выигрывать трофеи. Потому что эта футболка и эта команда заслуживают только одного: побед и всегда быть первыми.
Я всегда был на связи с «Ювентусом», разговаривал с Недведом и с президентом Аньелли. Они говорили мне правду, и мое сердце выбрало. Я очень хорошо обдумал это решение и приехал сюда. Буду счастлив еще больше, когда мы выиграем трофей. Вперед, «Ювентус», до конца. Мы вместе», - сказал Погба.
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