Поль ПОГБА: «Хочу вернуть ту радость, которую мне дарили в Ювентусе»

Французский полузащитник Поль Погба прокомментировал возвращение в «Ювентус», за который он уже выступал с 2012 по 2016 год.

«Ювентус» дал мне возможность быть Погба. Эта футболка и этот клуб – все для меня, и я хочу вернуть ту радость, которую они мне дарили, и уважать эту команду. Также хочу выигрывать трофеи. Потому что эта футболка и эта команда заслуживают только одного: побед и всегда быть первыми.

Я всегда был на связи с «Ювентусом», разговаривал с Недведом и с президентом Аньелли. Они говорили мне правду, и мое сердце выбрало. Я очень хорошо обдумал это решение и приехал сюда. Буду счастлив еще больше, когда мы выиграем трофей. Вперед, «Ювентус», до конца. Мы вместе», - сказал Погба.