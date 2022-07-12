Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поль ПОГБА: «Хочу вернуть ту радость, которую мне дарили в Ювентусе»
Италия
12 июля 2022, 08:32 | Обновлено 12 июля 2022, 08:37
193
0

Поль ПОГБА: «Хочу вернуть ту радость, которую мне дарили в Ювентусе»

Новичок туринского клуба – о своем переходе

12 июля 2022, 08:32 | Обновлено 12 июля 2022, 08:37
193
0
Поль ПОГБА: «Хочу вернуть ту радость, которую мне дарили в Ювентусе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба прокомментировал возвращение в «Ювентус», за который он уже выступал с 2012 по 2016 год.

«Ювентус» дал мне возможность быть Погба. Эта футболка и этот клуб – все для меня, и я хочу вернуть ту радость, которую они мне дарили, и уважать эту команду. Также хочу выигрывать трофеи. Потому что эта футболка и эта команда заслуживают только одного: побед и всегда быть первыми.

Я всегда был на связи с «Ювентусом», разговаривал с Недведом и с президентом Аньелли. Они говорили мне правду, и мое сердце выбрало. Я очень хорошо обдумал это решение и приехал сюда. Буду счастлив еще больше, когда мы выиграем трофей. Вперед, «Ювентус», до конца. Мы вместе», - сказал Погба.

По теме:
Челси может подписать Гнабри
Кристал Пэлас подписал малийского полузащитника Ланса
Ковалец попал в сферу интересов Базеля, Цюриха и Легии
Поль Погба Манчестер Юнайтед трансферы свободный агент трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Футбол | 11 июля 2022, 19:47 4
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились
Источник: переговоры Динамо с Ярмоленко провалились

Стороны не сумели договориться

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Де Дзерби
Футбол | 11 июля 2022, 10:20 11
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Де Дзерби
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Де Дзерби

Стороны приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества

Де Дзерби ушел из Шахтера, Ахметов отказался от Футболов, Ярмолюк – в АПЛ
Футбол | 12.07.2022, 06:00
Де Дзерби ушел из Шахтера, Ахметов отказался от Футболов, Ярмолюк – в АПЛ
Де Дзерби ушел из Шахтера, Ахметов отказался от Футболов, Ярмолюк – в АПЛ
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Футбол | 11.07.2022, 20:45
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
Бессрочный контракт. Суркис предложил Ярмоленко очень интересные условия
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
Теннис | 12.07.2022, 03:10
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алексей ДАНИЛОВ: «Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны»
Алексей ДАНИЛОВ: «Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны»
11.07.2022, 15:25 1
Война
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
10.07.2022, 19:45 2
Футбол
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
11.07.2022, 09:00 3
Теннис
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
Источник: решение Ахметова означает прекращение вещания каналов Футбол
11.07.2022, 21:35 14
Футбол
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
ВИДЕО. Малиновский забил два гола в первом контрольном матче Аталанты
11.07.2022, 08:20 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
10.07.2022, 13:07 22
Футбол
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
11.07.2022, 07:15
Теннис
ТЕРЛЮГА: «Тренер сказал 60 детям ехать домой и погиб от ракеты сам»
ТЕРЛЮГА: «Тренер сказал 60 детям ехать домой и погиб от ракеты сам»
10.07.2022, 23:59
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем