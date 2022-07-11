WTA11 июля 2022, 18:52 |
384
2
Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона
Елена Рыбакина отказалась от участия в турнире
11 июля 2022, 18:52 |
384
2
Леся Цуренко выступит в основной сетке грунтового турнира WTA в Гамбурге (Германия). Она заменит там свежеиспеченную чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, которая снялась с турнира.
Сегодня Цуренко с победы стартовала на турнире в Будапеште. Украинская теннисистка обыграла Каролину Алвеш.
Турнир в Гамбурге пройдет на следующей неделе, с 17 по 23 июля.
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Комментарии 2
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И кстати я заметил такую фишку, когда человек выигрывает какой то большой турнир и потом берет пауза на 3-4 недели, то идёт спад у игрока. Исключение Ига Швентек
Интересно на сколько Рыбакина отпуск себе взяла? На весь грунт что будет, чтоб на хард подготовить?
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