Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона

Леся Цуренко выступит в основной сетке грунтового турнира WTA в Гамбурге (Германия). Она заменит там свежеиспеченную чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, которая снялась с турнира.

Сегодня Цуренко с победы стартовала на турнире в Будапеште. Украинская теннисистка обыграла Каролину Алвеш.

Турнир в Гамбурге пройдет на следующей неделе, с 17 по 23 июля.