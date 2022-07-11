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  4. Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона
WTA
11 июля 2022, 18:52 |
384
2

Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона

Елена Рыбакина отказалась от участия в турнире

11 июля 2022, 18:52 |
384
2
Цуренко попала в основную сетку в Гамбурге вместо чемпионки Уимблдона
Instagram. Леся Цуренко

Леся Цуренко выступит в основной сетке грунтового турнира WTA в Гамбурге (Германия). Она заменит там свежеиспеченную чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину, которая снялась с турнира.

Сегодня Цуренко с победы стартовала на турнире в Будапеште. Украинская теннисистка обыграла Каролину Алвеш.

Турнир в Гамбурге пройдет на следующей неделе, с 17 по 23 июля.

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WTA Гамбург Леся Цуренко Елена Рыбакина
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Комментарии 2
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Acyrga_biza71
И кстати я заметил такую фишку, когда человек выигрывает какой то большой турнир и потом берет пауза на 3-4 недели, то идёт спад у игрока. Исключение Ига Швентек 
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0
Acyrga_biza71
Интересно на сколько Рыбакина отпуск себе взяла? На весь грунт что будет, чтоб на хард подготовить?
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0
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