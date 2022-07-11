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  4. Цуренко стартовала с победы в Будапеште
WTA
11 июля 2022, 13:42 |
453
0

Цуренко стартовала с победы в Будапеште

Леся обыграла соперницу из квалификации

11 июля 2022, 13:42 |
453
0
Цуренко стартовала с победы в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) успешно стартовала в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге украинка переиграла Каролину Алвеш из Бразилии (№181 WTA).

Будапешт. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Каролина Алвеш (Бразилия) – 6:4, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Далее по сетке Камилла Рахимова (№107 WTA) или Елена Габриэла Русе из Румынии (№72 WTA).

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Источник Sport.ua
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