WTA11 июля 2022, 13:42 |
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Цуренко стартовала с победы в Будапеште
Леся обыграла соперницу из квалификации
11 июля 2022, 13:42 |
453
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) успешно стартовала в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В первом круге украинка переиграла Каролину Алвеш из Бразилии (№181 WTA).
Будапешт. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Каролина Алвеш (Бразилия) – 6:4, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
Далее по сетке Камилла Рахимова (№107 WTA) или Елена Габриэла Русе из Румынии (№72 WTA).
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