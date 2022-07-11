Италия11 июля 2022, 15:05 | Обновлено 11 июля 2022, 15:06
221
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Стал известен игровой номер Погба в Ювентусе
Хавбек будет выступать за туринский клуб под 10-м игровым номером
11 июля 2022, 15:05 | Обновлено 11 июля 2022, 15:06
221
0
Новичок «Ювентуса», французский полузащитник Поль Погба определился с игровым номером в новом клубе.
Хавбек будет выступать за «Ювентус» под 10-м игровым номером. 29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед».
По неофициальной информации, футболист будет зарабатывать 8 миллионов евро в год + бонусы после уплаты налогов. Бонус за подписание составил 2,5 миллионов евро.
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