Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен игровой номер Погба в Ювентусе
Италия
11 июля 2022, 15:05 | Обновлено 11 июля 2022, 15:06
221
0

Стал известен игровой номер Погба в Ювентусе

Хавбек будет выступать за туринский клуб под 10-м игровым номером

11 июля 2022, 15:05 | Обновлено 11 июля 2022, 15:06
221
0
Стал известен игровой номер Погба в Ювентусе
ФК Ювентус. Поль Погба

Новичок «Ювентуса», французский полузащитник Поль Погба определился с игровым номером в новом клубе.

Хавбек будет выступать за «Ювентус» под 10-м игровым номером. 29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед».

По неофициальной информации, футболист будет зарабатывать 8 миллионов евро в год + бонусы после уплаты налогов. Бонус за подписание составил 2,5 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Ворсклы перешел в Стяуа
Шахтер, гудбай. Коваленко хочет играть за Специю
Клубы легендарного Роналдо имеют планы на защитника Шахтера
Поль Погба Ювентус трансферы трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Ювентус
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925
Футбол | 11 июля 2022, 11:10 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925

Максим Задерака продолжит карьеру в клубе из Кривого Рога

Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Футбол | 10 июля 2022, 19:45 2
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо

Румынский наставник киевлян хочет видеть Андрея в столичной команде

Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Теннис | 11.07.2022, 07:15
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Непобедимый Джокович, триумф Казахстана и неиспользованный шанс Цуренко
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Футбол | 10.07.2022, 17:04
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ник КИРЬОС: «Если бы я выиграл, мне бы не хватало мотивации в дальнейшем»
Теннис | 11.07.2022, 07:40
Ник КИРЬОС: «Если бы я выиграл, мне бы не хватало мотивации в дальнейшем»
Ник КИРЬОС: «Если бы я выиграл, мне бы не хватало мотивации в дальнейшем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя
10.07.2022, 15:49 3
Футбол
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
09.07.2022, 22:10 15
Теннис
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
09.07.2022, 19:59 3
Бокс
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
10.07.2022, 21:32 11
Футбол
Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на чемпионате Европы
Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на чемпионате Европы
09.07.2022, 22:19
Баскетбол
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
10.07.2022, 09:52 3
Футбол
Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23
Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23
09.07.2022, 22:28 1
Футбол
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
09.07.2022, 19:24 10
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем