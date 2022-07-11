Стал известен игровой номер Погба в Ювентусе

Новичок «Ювентуса», французский полузащитник Поль Погба определился с игровым номером в новом клубе.

Хавбек будет выступать за «Ювентус» под 10-м игровым номером. 29-летний футболист перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с «Манчестер Юнайтед».

По неофициальной информации, футболист будет зарабатывать 8 миллионов евро в год + бонусы после уплаты налогов. Бонус за подписание составил 2,5 миллионов евро.