WTA11 июля 2022, 11:20 |
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Леся Цуренко – Каролина Алвеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Будапеште
11 июля 2022, 11:20 |
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11 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) стартует в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В первом круге украинка сразится с Каролиной Алвеш из Бразилии (№181 WTA ).
Встреча состоится первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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