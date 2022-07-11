Леся Цуренко – Каролина Алвеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июля украинская теннисистка Леся Цуренко (№97 WTA) стартует в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В первом круге украинка сразится с Каролиной Алвеш из Бразилии (№181 WTA ).

Встреча состоится первым запуском, начало матча в 12:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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