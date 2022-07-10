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  4. Будапешт. Цуренко и Байндл узнали первых соперниц в основной сетке
WTA
10 июля 2022, 19:49 |
188
0

Будапешт. Цуренко и Байндл узнали первых соперниц в основной сетке

Две украинки сыграют в основной сетке

10 июля 2022, 19:49 |
188
0
Будапешт. Цуренко и Байндл узнали первых соперниц в основной сетке
Twitter. Леся Цуренко

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Байндл (Козлова) узнали первых соперниц в основной сетке турнира WTA250 в Будапеште.

Цуренко, которая начинает турнир сразу с основной сетки, сразится с Каролиной Алвес из Бразилии (WTA 122).

А Байндл, которая пробилась через квалификацию, сыграет против Тимеи Бабош из Венгрии (WTA 202).

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WTA Будапешт Катерина Байндл (Козлова) Леся Цуренко
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Источник Sport.ua
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