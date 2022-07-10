Будапешт. Цуренко и Байндл узнали первых соперниц в основной сетке

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Байндл (Козлова) узнали первых соперниц в основной сетке турнира WTA250 в Будапеште.

Цуренко, которая начинает турнир сразу с основной сетки, сразится с Каролиной Алвес из Бразилии (WTA 122).

А Байндл, которая пробилась через квалификацию, сыграет против Тимеи Бабош из Венгрии (WTA 202).