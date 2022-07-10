Испания10 июля 2022, 13:44 |
1559
0
Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера
Винисиус Тобиас может закрепиться в первой команде «Реала»
10 июля 2022, 13:44 |
1559
0
Защитник Винисиус Тобиас отправится с «Реалом» на предсезонные сборы в США. Об этом сообщают испанские СМИ.
После перехода из «Шахтера» Винисиус Тобиас выступал за вторую команду «Реала», «Кастилью». Игра 18-летнего бразильца впечатлила Карло Анчелотти, и он решил дать шанс новичку в основной команде.
Напомним, «Реал» арендовал Винисиуса Тобиаса у «Шахтера» в апреле текущего года, а вскоре досрочно активировал опцию выкупа игрока.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2022, 11:58 2
Однако «Днепр-1» требует за хавбека большие деньги
Бокс | 10 июля 2022, 01:36 6
Дерек одержал победу в Лондоне
Зимние виды | 09.07.2022, 19:24
Теннис | 09.07.2022, 22:10
Футбол | 10.07.2022, 08:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2022, 21:41 3
09.07.2022, 21:55
08.07.2022, 21:35 4
09.07.2022, 09:52 10
09.07.2022, 17:57 18
08.07.2022, 08:25 7
10.07.2022, 03:56 11