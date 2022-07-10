Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера
Испания
10 июля 2022, 13:44 |
1559
0

Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера

Винисиус Тобиас может закрепиться в первой команде «Реала»

10 июля 2022, 13:44 |
1559
0
Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера
ФК Реал Мадрид. Винисиус Тобиас

Защитник Винисиус Тобиас отправится с «Реалом» на предсезонные сборы в США. Об этом сообщают испанские СМИ.

После перехода из «Шахтера» Винисиус Тобиас выступал за вторую команду «Реала», «Кастилью». Игра 18-летнего бразильца впечатлила Карло Анчелотти, и он решил дать шанс новичку в основной команде.

Напомним, «Реал» арендовал Винисиуса Тобиаса у «Шахтера» в апреле текущего года, а вскоре досрочно активировал опцию выкупа игрока.

По теме:
Реал повесил ценник на Асенсио
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Реала перешел в итальянский клуб
Ньюкасл сделал предложение по хавбеку Реала
Винисиус Тобиас Реал Мадрид Карло Анчелотти
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер
Футбол | 10 июля 2022, 11:58 2
Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер
Йовичевич хочет забрать Пихаленка с собой в Шахтер

Однако «Днепр-1» требует за хавбека большие деньги

Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
Бокс | 10 июля 2022, 01:36 6
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева
Бой ветеранов и снова раздельное решение. Чисора взял реванш у Пулева

Дерек одержал победу в Лондоне

Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Зимние виды | 09.07.2022, 19:24
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Теннис | 09.07.2022, 22:10
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами
Футбол | 10.07.2022, 08:18
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами
ОФИЦИАЛЬНО. Верес усилил команду братьями-близнецами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
09.07.2022, 21:41 3
Футбол
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
Чисора против Пулева – веселый махач ветеранов. Не ищите здесь бокс
09.07.2022, 21:55
Бокс
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
08.07.2022, 21:35 4
Футбол
Хоть что-то. Названа сумма, которую получит Динамо от аренды Цитаишвили
Хоть что-то. Названа сумма, которую получит Динамо от аренды Цитаишвили
09.07.2022, 09:52 10
Футбол
Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
09.07.2022, 17:57 18
Теннис
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
08.07.2022, 08:25 7
Бокс
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем