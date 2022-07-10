Впечатлил Анчелотти. Реал возьмет на сборы экс-защитника Шахтера

Защитник Винисиус Тобиас отправится с «Реалом» на предсезонные сборы в США. Об этом сообщают испанские СМИ.

После перехода из «Шахтера» Винисиус Тобиас выступал за вторую команду «Реала», «Кастилью». Игра 18-летнего бразильца впечатлила Карло Анчелотти, и он решил дать шанс новичку в основной команде.

Напомним, «Реал» арендовал Винисиуса Тобиаса у «Шахтера» в апреле текущего года, а вскоре досрочно активировал опцию выкупа игрока.