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  4. Агент: «Полесье сможет сделать уровень УПЛ сильнее»
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 04:59 |
51
0

Агент: «Полесье сможет сделать уровень УПЛ сильнее»

Олег Авдыш – о готовности житомирского клуба к выступлению на высшем уровне

10 июля 2022, 04:59 |
51
0
Агент: «Полесье сможет сделать уровень УПЛ сильнее»
theageoffootball.com. Олег Авдыш

Футбольный агент Олег Авдыш оценил шансы житомирского «Полесья» заиграть в УПЛ.

«В клубе все четко, все солидно, делается все правильно. Строится структура детско-юношеского футбола, очень большое внимание этому уделяет лично президент. Как агент нескольких игроков, которые выступают в команде, лишь подтверждаю, что руководство клуба выполняет все контракты более чем солидно. Особенно в сравнении с некоторыми клубами УПЛ. Команда была полностью защищена. Президент помог эвакуироваться семьям игроков, команда играет благотворительные матчи, финансируется.

Я хочу высказать тем скептикам, которые говорят как это может быть по регламенту. У нас в стране война, у нас есть форс-мажорные обстоятельства. И высший дивизион, на мой взгляд, сейчас должен формироваться теми клубами, которые по своему потенциалу как игровому, так и финансовому, могут сделать Премьер-лигу сильнее.

Понятно, что после оттока легионеров уровень футбола упадет. Так вот, я считаю, что в случае не участия каких-либо клубов в УПЛ именно Полесье сможет сделать уровень лиги сильнее. Людям, которые скептически относятся к этой идее с Полесье, намекая, что по спортивному принципу Полесье никак не может подняться, хочу ответить: ряд команд в УПЛ, которые поднялись в элиту по спортивному принципу, своим отношением к делу дают основания сомневаться в состоятельности и наличии ресурсов для участия в высшем дивизионе.

Не буду тыкать пальцами в эти клубы, но такие есть. Как в низших дивизионах, преимущественно, так и в Премьер-лиге есть такие клубы. Я считаю, что при стечении обстоятельств абсолютно логичным и объективным будет участие Полесье в УПЛ».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Олег Авдыш
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Источник Эпоха Футбола
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