ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов
Клуб еще рассчитывает сыграть в элите
Клуб Первой лиги «Полесье» готов выступать в УПЛ, если одна из команд элитного дивизиона перед стартом сезона снимется с чемпионата.
Директор клуба Владимир Загурский рассказал о том, что «Полесье» на всякий случай проходит аттестацию УПЛ, чтобы в случае чего заменить кого-то из участников.
«В настоящее время очень сложная финансовая ситуация, в том числе, и у клубов Премьер-лиги. «Полесье» проходит аттестацию для участия в Премьер-лиге».
«Если какая-нибудь команда не сможет принять участие в следующем чемпионате УПЛ, то, вполне возможно, «Полесье» сможет ее заменить», - сказал Загурский.
Если же никто сниматься с сезона не планирует, то команда будет играть в Первой лиге.
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