ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов

Клуб Первой лиги «Полесье» готов выступать в УПЛ, если одна из команд элитного дивизиона перед стартом сезона снимется с чемпионата.

Директор клуба Владимир Загурский рассказал о том, что «Полесье» на всякий случай проходит аттестацию УПЛ, чтобы в случае чего заменить кого-то из участников.

«В настоящее время очень сложная финансовая ситуация, в том числе, и у клубов Премьер-лиги. «Полесье» проходит аттестацию для участия в Премьер-лиге».

«Если какая-нибудь команда не сможет принять участие в следующем чемпионате УПЛ, то, вполне возможно, «Полесье» сможет ее заменить», - сказал Загурский.

Если же никто сниматься с сезона не планирует, то команда будет играть в Первой лиге.