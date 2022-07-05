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  4. ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов
Украина. Премьер лига
05 июля 2022, 11:30 |
1053
0

ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов

Клуб еще рассчитывает сыграть в элите

05 июля 2022, 11:30 |
1053
0
ФК Полесье готов выступать в УПЛ. Может заменить один из клубов
facebook.com/fcpolissya

Клуб Первой лиги «Полесье» готов выступать в УПЛ, если одна из команд элитного дивизиона перед стартом сезона снимется с чемпионата.

Директор клуба Владимир Загурский рассказал о том, что «Полесье» на всякий случай проходит аттестацию УПЛ, чтобы в случае чего заменить кого-то из участников.

«В настоящее время очень сложная финансовая ситуация, в том числе, и у клубов Премьер-лиги. «Полесье» проходит аттестацию для участия в Премьер-лиге».

«Если какая-нибудь команда не сможет принять участие в следующем чемпионате УПЛ, то, вполне возможно, «Полесье» сможет ее заменить», - сказал Загурский.

Если же никто сниматься с сезона не планирует, то команда будет играть в Первой лиге.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Владимир Загурский
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Источник Суспильне спорт
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