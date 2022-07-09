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  4. Сергей РЕБРОВ: «Мне предлагали очень многих игроков Шахтера»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 17:16 |
520
0

Сергей РЕБРОВ: «Мне предлагали очень многих игроков Шахтера»

Наставник «Аль-Айна» - о трансферной работе клуба

09 июля 2022, 17:16 |
520
0
Сергей РЕБРОВ: «Мне предлагали очень многих игроков Шахтера»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров не исключает подписания украинских футболистов:

«Конечно, мне было бы интересно работать с украинскими игроками. Идет какой-то переговорный процесс. Я не хочу называть имен. Мне предлагали очень многих игроков «Шахтера». С ситуацией, что ФИФА разрешила приостанавливать контракты на один год, любой клуб может брать игрока в аренду или покупать его.

Этот рынок обсуждается во многих странах, и многие агенты пытаются устроить своих игроков. Но это не распространяется на украинских игроков. Ни «Шахтер», ни «Динамо» не отпустят своих игроков бесплатно, особенно в такую страну, как Эмираты».

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Айн» может подписать Максима Коваля.

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Источник Чистий підкаст
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