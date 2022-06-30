Аль-Айн Реброва может подписать экс-вратаря Динамо

Экс-голкипер «Динамо» Киев Максим Коваль может остаться на Ближнем Востоке. Ранее он покинул клуб «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, за который выступал с 2019 года.

Теперь интерес к Ковалю проявляет чемпион ОАЭ «Аль-Айн». Напомним, команду возглавляет экс-наставник «Динамо» Сергей Ребров.

«Аль-Айн» сейчас активно ищет усиление на вратарскую позицию. Ранее сообщалось об интересе к Андрею Пятову.