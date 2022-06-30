Другие новости30 июня 2022, 13:59 |
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Аль-Айн Реброва может подписать экс-вратаря Динамо
Максим Коваль может остаться на Ближнем Востоке
30 июня 2022, 13:59 |
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Экс-голкипер «Динамо» Киев Максим Коваль может остаться на Ближнем Востоке. Ранее он покинул клуб «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии, за который выступал с 2019 года.
Теперь интерес к Ковалю проявляет чемпион ОАЭ «Аль-Айн». Напомним, команду возглавляет экс-наставник «Динамо» Сергей Ребров.
«Аль-Айн» сейчас активно ищет усиление на вратарскую позицию. Ранее сообщалось об интересе к Андрею Пятову.
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