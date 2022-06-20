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  4. Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 20:31 | Обновлено 20 июня 2022, 21:08
3073
1

Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов может продолжить карьеру в ОАЭ

20 июня 2022, 20:31 | Обновлено 20 июня 2022, 21:08
3073
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Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров хочет пригласить в команду голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова. Он недоволен уровнем вратарей в своей команде.

Контракт Пятова с «Шахтером» действует до лета 2023 года, однако 37-летний ветеран может договориться о его досрочном расторжении. Пятову разрешено покидать Украину во время военного положения как многодетному отцу.

Ранее сообщалось о том, что Ребров также хочет пригласить в «Аль-Айн» Сергея Сидорчука из «Динамо» Киев.

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Андрей Пятов Шахтер Донецк Сергей Ребров Аль-Айн трансферы УПЛ
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Источник Футбол 24
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zhyr
Ребров ще сам не підписав контракт, а вже набирає футболістів?))
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