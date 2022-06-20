Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров хочет пригласить в команду голкипера донецкого «Шахтера» Андрея Пятова. Он недоволен уровнем вратарей в своей команде.

Контракт Пятова с «Шахтером» действует до лета 2023 года, однако 37-летний ветеран может договориться о его досрочном расторжении. Пятову разрешено покидать Украину во время военного положения как многодетному отцу.

Ранее сообщалось о том, что Ребров также хочет пригласить в «Аль-Айн» Сергея Сидорчука из «Динамо» Киев.