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29 июня 2022, 15:43 |
798
0

Экс-вратарь Динамо покинул Аль-Фатех

Максим Коваль попрощался с Саудовской Аравией

29 июня 2022, 15:43 |
798
0
Экс-вратарь Динамо покинул Аль-Фатех
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Украинский голкипер Максим Коваль у себя в соцсетях сообщил об уходе с клуба «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии:

«Спасибо за 4 года в Саудовской Аравии! Я нашел здесь много друзей. Мне сейчас тяжело писать. Я просто скажу, что люблю вас и всегда буду скучать!».

За 4 года в «Аль-Фатехе» Коваль провел 110 матчей, в которых пропустил 173 гола и 26 раз отстоял «на ноль». В прошлом сезоне команда финишировала восьмой в чемпионате Саудовской Аравии.

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Максим Коваль Аль-Фатех
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