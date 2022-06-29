Экс-вратарь Динамо покинул Аль-Фатех
Максим Коваль попрощался с Саудовской Аравией
Украинский голкипер Максим Коваль у себя в соцсетях сообщил об уходе с клуба «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии:
«Спасибо за 4 года в Саудовской Аравии! Я нашел здесь много друзей. Мне сейчас тяжело писать. Я просто скажу, что люблю вас и всегда буду скучать!».
За 4 года в «Аль-Фатехе» Коваль провел 110 матчей, в которых пропустил 173 гола и 26 раз отстоял «на ноль». В прошлом сезоне команда финишировала восьмой в чемпионате Саудовской Аравии.
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