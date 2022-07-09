Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников признался, кто убедил Александра Ярославского возродить большой футбол в Харькове.

«Мы только начали свою работу в «Металлисте», все наладили, состоялось Евро, а потом раз, и проблемы с властью. Человек вкладывает, а постоянно что-то не то. Тем более что Александр Владленович действительно любил футбол. Вы знаете, как он пришел в футбол. Ринат Леонидович Ахметов сказал, что нужно возрождать футбол в Харькове.

Это Ринат Леонидович убедил Александра Владиленовича, помочь Харькову. В городе должна быть команда, и он ее сделал. Сейчас много говорят об отъезде Ярославского, но он дал большой толчок футболу в Харькове. У нас были прекрасные клубы, работал там, я не был в Металлисте сразу. Тот же Арсенал из Второй лиги, Гелиос, Газовик, сейчас Металлист 1925. Донецкому футболу дал толчок Ринат Леонидович, в Киеве - братья Суркисы, а кто дал большое развитие футболу в Харькове? Откуда взялись Мудрик, Судаков, Лунин? Это все - Ярославский», - сказал Красников.