Евгений КРАСНИКОВ: «Ультрас Металлиста с оружием в руках защищают Украину»
Функционер харьковского клуба рассказал об общении с фанами
Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как пообщался с ультрас харьковского клуба и каковы отношения между ними после информации о переходе в «Днепр-1».
«Не буду скрывать, я встречался с ребятами, всегда относился к ним с уважением. С первого дня моего прихода в «Металлист» у меня всегда с ними хорошие отношения. Многие сейчас воюют на передовой с оружием в руках.
Шероховатости были. Я так понял, что мне удалось убедить, что если я перейду в «Днепр-1», это будет выгодно всем», - сказал Красников.
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