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  4. Евгений КРАСНИКОВ: «Ультрас Металлиста с оружием в руках защищают Украину»
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 08:57 | Обновлено 09 июля 2022, 09:00
316
0

Евгений КРАСНИКОВ: «Ультрас Металлиста с оружием в руках защищают Украину»

Функционер харьковского клуба рассказал об общении с фанами

09 июля 2022, 08:57 | Обновлено 09 июля 2022, 09:00
316
0
Евгений КРАСНИКОВ: «Ультрас Металлиста с оружием в руках защищают Украину»
Футбол 1/2/3. Евгений Красников

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как пообщался с ультрас харьковского клуба и каковы отношения между ними после информации о переходе в «Днепр-1».

«Не буду скрывать, я встречался с ребятами, всегда относился к ним с уважением. С первого дня моего прихода в «Металлист» у меня всегда с ними хорошие отношения. Многие сейчас воюют на передовой с оружием в руках.

Шероховатости были. Я так понял, что мне удалось убедить, что если я перейду в «Днепр-1», это будет выгодно всем», - сказал Красников.

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Евгений Красников Металлист Харьков
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Источник Футбол 1/2/3
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