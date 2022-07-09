Евгений КРАСНИКОВ: «Ультрас Металлиста с оружием в руках защищают Украину»

Гендиректор «Металлиста» Евгений Красников рассказал, как пообщался с ультрас харьковского клуба и каковы отношения между ними после информации о переходе в «Днепр-1».

«Не буду скрывать, я встречался с ребятами, всегда относился к ним с уважением. С первого дня моего прихода в «Металлист» у меня всегда с ними хорошие отношения. Многие сейчас воюют на передовой с оружием в руках.

Шероховатости были. Я так понял, что мне удалось убедить, что если я перейду в «Днепр-1», это будет выгодно всем», - сказал Красников.