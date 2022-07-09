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  4. Стал известен игровой номер Ди Марии в Ювентусе
Италия
09 июля 2022, 09:39 | Обновлено 09 июля 2022, 09:58
187
0

Стал известен игровой номер Ди Марии в Ювентусе

Полузащитник будет выступать за туринский клуб под 22-м игровым номером

09 июля 2022, 09:39 | Обновлено 09 июля 2022, 09:58
187
0
Стал известен игровой номер Ди Марии в Ювентусе
ФК Ювентус. Анхель Ди Мария

Новичок «Ювентуса», аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария определился с игровым номером в новом клубе.

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Малиновский может перейти в Ювентус

Полузащитник будет выступать за «Ювентус» под 22-м игровым номером. 34-летний футболист 8 июля перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с ПСЖ.

За парижан Ди Мария выступал c 2015 года, проведя 295 матчей. Он забил 93 мяча и отдал 119 результативных передач.

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Источник ФК Ювентус
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