Стал известен игровой номер Ди Марии в Ювентусе

Новичок «Ювентуса», аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария определился с игровым номером в новом клубе.

Больше в нашем Telegram Малиновский может перейти в Ювентус

Полузащитник будет выступать за «Ювентус» под 22-м игровым номером. 34-летний футболист 8 июля перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после окончания контракта с ПСЖ.

За парижан Ди Мария выступал c 2015 года, проведя 295 матчей. Он забил 93 мяча и отдал 119 результативных передач.