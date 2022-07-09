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Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 09:30 | Обновлено 09 июля 2022, 09:57
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СМИ рассказали, как Де Дзерби убедил Фиорентину купить Додо

Итальянский наставник кратко, но убедительно рекомендовал «фиалкам» бразильского фулбека

09 июля 2022, 09:30 | Обновлено 09 июля 2022, 09:57
500
0
СМИ рассказали, как Де Дзерби убедил Фиорентину купить Додо
ФК Шахтер. Додо

На предстоящей неделе итальянская «Фиорентина» должна завершить покупку правого фулбека «Шахтера» Додо.

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«Фиалки» длительное время торговались с «горняками» и не решались выполнить требования украинского клуба, однако после консультаций с Роберто Де Дзерби, поработавшего сезон в Украине с Додо, решили ускорить трансферную процедуру.

Итальянские СМИ отмечают, что Де Дзерби ответил на запрос представителей «Фиорентины» с просьбой охарактеризовать Додо очень кратко: «Другого такого нет». После этой фразы флорентийцы окончательно убедились в целесообразности осуществления трансфера бразильца.

Напомним, по неофициальной информации, «Шахтер» и «Фиорентина» уже согласовали сумму сделки за Додо. Она составит 14,5 миллионов евро, а еще 3,5 миллиона будут прописаны в договоре в виде бонусов.

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Додо Фиорентина Шахтер Донецк трансферы УПЛ Роберто Де Дзерби трансферы Серии A трансферы
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Источник FiorentinaNews.com
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