СМИ рассказали, как Де Дзерби убедил Фиорентину купить Додо
Итальянский наставник кратко, но убедительно рекомендовал «фиалкам» бразильского фулбека
На предстоящей неделе итальянская «Фиорентина» должна завершить покупку правого фулбека «Шахтера» Додо.
«Фиалки» длительное время торговались с «горняками» и не решались выполнить требования украинского клуба, однако после консультаций с Роберто Де Дзерби, поработавшего сезон в Украине с Додо, решили ускорить трансферную процедуру.
Итальянские СМИ отмечают, что Де Дзерби ответил на запрос представителей «Фиорентины» с просьбой охарактеризовать Додо очень кратко: «Другого такого нет». После этой фразы флорентийцы окончательно убедились в целесообразности осуществления трансфера бразильца.
Напомним, по неофициальной информации, «Шахтер» и «Фиорентина» уже согласовали сумму сделки за Додо. Она составит 14,5 миллионов евро, а еще 3,5 миллиона будут прописаны в договоре в виде бонусов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua – об украинцах, которые этим летом могут вернуться в УПЛ
Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года