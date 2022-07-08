Леся ЦУРЕНКО: «Наши требования касаются федерации в целом»

Украинская теннисистка Леся Цуренко сообщила, что украинские теннисисты получили официальный ответ от ФТУ на их обращение.

«Как вы знаете, группой игроков профессионалов (в которую вхожу и я) было направлено письмо-обращение в ФТУ и ITF. В котором мы отметили нарушения морально-этических, спортивных и организационных норм в общении с игроками со стороны исполнительного директора Зукина.

Письмо было отправлено частным образом, организациям, к которым непосредственно относится этот вопрос. Никакого разглашения содержания этого письма со стороны подписантов не было. Также был распространен пресс-релиз по этой инициативе (создание и отправка письма-обращения), предоставивший информацию обществу.

Давайте будем откровенными… если 7 топовых игроков, которые защищали, защищают и будут защищать свою страну и федерацию на самых престижных соревнованиях, отправляют письмо с требованием смещения с должности определенного лица, то на это точно есть причины. Если это происходит именно сейчас, во времена, когда в стране идет война и очень тяжелые времена, и эти игроки активно помогают и поддерживают на всех фронтах, где только могут, Украину, то, скорее всего, терпеть и молчать уже нет возможности.

За защитой и помощью в решении столь серьезного вопроса (смещения) мы обратились в первую очередь к нашей федерации. Потому что именно федерация должна быть заинтересована в гармоничном и всестороннем развитии тенниса в государстве. Именно федерация должна разрешать внутренние противоречия между функционерами и спортсменами, прославляющими страну. Для игроков, федерация – это основной защитник в отстаивании прав и разрешении конфликтов.

Мы отправили письмо… вчера получили ответ…Не буду вдаваться в подробности, но суть такова – «мы посовещались, провели расследование и не нашли нарушений со стороны Зукина». И знаете, нас это очень удивило. Потому что после того, как федерация получила наше письмо, никто не связывался с нами, не спрашивал в чем причина такого требования, не нуждался в аргументах и ​​фактах, не просил предъявить доказательства.

То есть, по нашему обращению провели расследование, не выслушав сторону, которая является инициатором всей ситуации.

Так у нас возникает вполне логичный вопрос - Стаховский, Костюк, Марченко, сестры Киченок, Цуренко, Свитолина это пустое место в теннисе Украины, с которыми можно не считаться? Возможно, мы сделали для украинского тенниса недостаточно, чтобы быть хотя бы банально услышанными?

Кроме того, в публичном пространстве перекручивается факт того, что наши требования касаются только конкретного чиновника, а не федерации в целом. Скорее всего, такая трактовка и подмена фактов кому-то выгодна.

И маленькая ремарка…

Относительно «выхода в публичное медиа поле и внесение раскола в национальную команду» - после крайнего Кубка федерации, 18.04.2022 г-н Зукин первым вышел в публичное поле и дал интервью, в котором подверг сомнениям травмы Свитолиной и Костюк, а также отметил что легко быть патриотами в Инстаграм. В своем интервью Зукин дает понять, что игравшие именно в этом Кубке федерации молодцы, а остальные плохие…

Так что в публичное пространство внутренние противоречия и недоразумения выносит именно господин Зукин. Наш пресс-релиз был опубликован из-за того, что долгое время мы также не могли получить аудиенции у президента федерации для разрешения противоречий и насущных проблем в коммуникации с Зукиным», – заявила Цуренко.