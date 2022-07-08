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  4. Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Будапеште
WTA
08 июля 2022, 17:40 |
96
0

Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Будапеште

Леся избежит квалификационного раунда

08 июля 2022, 17:40 |
96
0
Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основы на грунтовом турнире WTA 250 в Будапеште.

Соревнований пройдут с 11 по 17 июля. В основе также сыграет Ангелина Калинина. В квалификации – Катерина Байндл. 

Последний раз Цуренко играла в Будапеште 10 лет назад, проиграв во втором круге.

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Леся Цуренко WTA Будапешт
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