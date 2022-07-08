WTA08 июля 2022, 17:40 |
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Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Будапеште
Леся избежит квалификационного раунда
08 июля 2022, 17:40 |
96
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Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основы на грунтовом турнире WTA 250 в Будапеште.
Соревнований пройдут с 11 по 17 июля. В основе также сыграет Ангелина Калинина. В квалификации – Катерина Байндл.
Последний раз Цуренко играла в Будапеште 10 лет назад, проиграв во втором круге.
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