Цуренко попала в список участниц основы на турнире в Будапеште

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основы на грунтовом турнире WTA 250 в Будапеште.

Соревнований пройдут с 11 по 17 июля. В основе также сыграет Ангелина Калинина. В квалификации – Катерина Байндл.

Последний раз Цуренко играла в Будапеште 10 лет назад, проиграв во втором круге.